هبوط حاد جديد لعملة "البيتكوين"

هبطت عملة "البيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 10% وسجلت قراءة دون مستوى 30 ألف دولار.

وبحول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 10.12% إلى 29286.86 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".

وبذلك تكون عملة "البيتكوين" قد هبطت دون مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري.

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وجاء الهبوط بعدما وسعت الصين حملاتها ضد العملات الرقمية، وفي وقت سابق دعا البنك المركزي الصيني إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن العملات الرقمية، حيث أجرى المركزي محادثات مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية الصينية، وحثهم على فحص حسابات العملاء بدقة بحثا عن معاملات العملات المشفرة، وقطع روابط الدفع ذات الصلة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة واسعة تديرها الحكومة الصينية ضد العملات الرقمية، حيث حظرت بكين التعدين في مراكز عملات البيتكوين الرئيسية، مثل سيتشوان وشينجيانغ ومنغوليا الداخلية.

وطالما حذر خبراء ومؤسسات مالية حول العالم، من التذبذب المرتفع لأسعار العملات الرقمية، لعدم استنادها إلى أدوات تحوط كالذهب أو نقد أجنبي أو مؤسسات مالية كبرى.

المصدر: RT