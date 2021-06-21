بورصة "وول ستريت" تنتعش بعد هبوط

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة "وول ستريت"، اليوم الاثنين، حيث انتعشت أسهم القطاع المالي والطاقة بعد تصريحات تميل للتشديد من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.

ودفعت التصريحات المؤشر "داو جونز" للأسهم القيادية والمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لتكبد يوم الجمعة الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ شهور.

أما في تعاملات اليوم فقد ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي في بداية التعاملات بنسبة 0.07 بالمئة إلى 33312.07 نقطة.

فيما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.17 بالمئة إلى 4173.40 نقطة، في حين زاد المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 0.12 بالمئة إلى 14047.42 نقطة.

المصدر: رويترز