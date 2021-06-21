يطال الاستثمار والتجارة والطاقة.. انطلاق منتدى قطر الاقتصادي

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي، التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويعقد المنتدى تحت شعار "إعادة تصور العالم".

وتم الافتتاح برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن المتوقع أن يلقي أمير قطر غدا الثلاثاء كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

ويشارك بالنسخة الأولى من المنتدى، عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم.

كما يستضيف المنتدى نخبة عالمية تضم أكثر من 2000 شخص من رؤساء تنفيذيين، وشخصيات ملهمة وصناع قرار بمجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ، حيث سيعملون معا لتحديد الفرص وتقديم الحلول وإعادة التفكير بالمشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام ستة محاور رئيسية، وهي:

- التكنولوجيا المتقدمة: والتي ستسلط الضوء على التغييرات الدائمة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.

- عالم مستدام: والذي سيستكشف تقاطع الرأسمالية مع المناخ.

- الأسواق والاستثمار: التي تناقش قدرة المستثمرين، في سعيهم الحثيث إلى فرص النمو، على تشكيل اقتصاد عالمي أكثر مرونة.

- تدفقات الطاقة والتجارة: التي تجمع بين وسطاء الطاقة العالميين لمشاركة رؤيتهم المستقبلية.

- المستهلك المتغير: الذي يتناول مستقبل التجارة.

- عالم أكثر شمولا: لتقديم أفكار حول تعافي المجتمعات ما بعد جائحة كورونا.

المصدر: الشرق