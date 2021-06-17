تراجع صادرات السعودية من النفط الخام

كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت إلى 5.408 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي من 5.427 مليون برميل يوميا في مارس الماضي.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وتقوم السعودية بخفض إنتاجها النفطي في إطار اتفاق مجموعة "أوبك+"، الذي يهدف لدعم الأسواق في ظل أزمة فيروس كورونا وتداعياتها.

المصدر: رويترز