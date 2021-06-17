مصر تنتهي من أول خطوة بناء أكبر برج في إفريقيا

أعلنت وزارة الإسكان المصرية، الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للبرج الأيقوني الأعلى في إفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

إقرأ المزيد

ويقام البرج الأيقوني مكون من 78 طابقا بارتفاع 378 مترا بمساحة بنائية 268 ألف متر مربع باستثمارات 3 مليارات دولار، حيث شارك المسؤولون خلال الاحتفال بصب آخر متر خرسانة في البرج.

وقالت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المسؤولة عن بناء البرج أنها بدأت حاليا الأعمال الميكانيكية والكهربائية التشطيبات مؤكدة أن البرج يعد شاهدا على العلاقات القوية والاستراتيجية بين مصر والصين.

وقال مدير مشروع البرج أحمد البنا، إن المشروع استهلك اكثر من 800 يوم عمل مستمر دون إجازات أو راحات للوصول لمثل هذا الانجاز لافتا إلى أن أعمال الخرسانات تم على أربعة مراحل، وأن المشروع استهلك 75 ألف متر مكعب من الخرسانة.

المصدر: المصري اليوم