مصر تكشف عن السيارة الأولى من نوعها في البلاد بعد تصنيعها في أشهر مصانع عهد عبد الناصر (صورة)

كشفت وزارة قطاع الأعمال في مصر عن صورة أول سيارة كهربائية من نوعها في البلاد، ضمن 3 أنواع من المقرر طرحها.

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‏وقال الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات هاني الخولي، إنه سيتم إتاحة 3 أنواع من السيارة الكهربائية الجديدة فى مصر وفقا لقدرة البطاريات.

وأشار إلى أنه سيتم تصنيع البطارية أولا في الصين مع دراسة إمكانية تصنيعها في مصر الفترة المقبلة، لافتا إلى أن نسبة المكون المحلي تتراوح من 50‎%‎ لـ55‎%‎.

أوضح أن السيارة ستخضع لعمليات تجارب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر في مختلف الأجواء المصرية ومع مختلف السائقين، وكذلك مع مختلف البيئات للاطمئنان على كفاءتها وقدرتها ولا سيما أنه لأول مرة تخرج هذه السيارة من الصين وتصل سرعتها لـ145 كيلو متر في الساعة والشحنة الواحدة تصل قدرتها لـ400 كيلو متر.

وأشار إلى أن وفدا من الصين سيصل مصر أول يوليو المقبل لمتابعة التجارب والوقوف على حالة السيارة، لافتا إلى دعم الحكومة للسيارة سيصل لنحو 50 ألف جنيه بهدف حث المواطنين على الشراء.

المصدر: اليوم السابع