وزير المالية المصري يكشف حجم استثمارات الأجانب في الدين المصري

كشف وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، عن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

وقال وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت ما بين 28 مليارا و29 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي.

وأضاف، أنه لا يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، غير أن الأمر ليس محسوما بعد، لكن في حال الطرح، سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق، الذي بلغ 500 مليون دولار.

المصدر: رويترز