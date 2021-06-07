تتزايد من عام إلى عام.. نتائج منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي على مر السنين

يشهد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي ينعقد سنويا، زيادة في الإقبال من عام إلى عام، ويترافق ذلك مع ارتفاع قيمة الصفقات والعقود التي تبرم في إطاره.

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أنهى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام أعماله يوم السبت الماضي، وشهد إقبالا واسعا، ويعد منتدى 2021 أكبر حدث اقتصادي ينعقد حضوريا (وجها لوجه) بعد اندلاع جائحة كورونا.

وفي إطار عمل المنتدى تم إبرام اتفاقات بأكثر من 3.8 تريليون روبل (حوالي 52 مليار دولار)، وكان لدولة قطر حضور بارز في منتدى العام الجاري، حيث شاركت بصفة دولة شرف وبوفد كبير، ضمن رجال أعمال ومسؤولين كبار.

واللافت بأن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي للعام 2020 لم يعقد بسبب الجائحة التي ضربت العالم، حيث تم الاتخاذ العديد من إجراءات التباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعند مقارنة نتائج العام 2021 مع 2019، نرى أن قيمة الصفقات المبرمة صعدت بواقع 529 مليار روبل (حوالي 7.3 مليار دولار)، حيث تم قبل عامين إبرام عقود بقيمة 3.271 تريليون روبل.

أما عدد المشاركين فقد تراجع من 19000 مشارك في 2019 إلى 13000 شخص في 2021، ويمكن عزو ذلك إلى جائحة كورونا التي فرضت واقعا جديدا، لكن منتدى 2021 شهد مشاركة فعالة عبر الفيديو.

وعند العودة إلى تاريخ السنوات الماضية، فقد تم إبرام عقود وصفقات بقيمة 2.625 تريليون روبل في 2018، وبقيمة 1.818 تريليون روبل في 2017، وبنحو 1.046 تريليون روبل في 2016.

ويعد المنتدى منصة لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الروسي، وينعقد منذ العام 1997، وفي إطاره يتم تنظيم جلسات نقاش وفعالية الطاولة المستديرة وحوارات عمل ووجبات إفطار عمل.

المصدر: RT