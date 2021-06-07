سلطنة عمان تتوجه إلى أسواق الدين مجددا

أفادت وثيقة اليوم الاثنين، بأن سلطنة عمان عينت بنوكا من أجل ثاني إصداراتها من السندات الدولية هذا العام، وهو إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار لأجل تسع سنوات.

وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك إن سلطنة عمان عينت "سيتي" و"بنك الخليج الدولي" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك مسقط لترتيب مكالمات مع المستثمرين بدءا من اليوم.

ومن المقرر أن يعقب ذلك إصدار صكوك اعتمادا على أوضاع السوق.

المصدر: رويترز