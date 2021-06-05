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أسعار النفط عند ذروة عامين

مال وأعمال

أسعار النفط عند ذروة عامين
Reuters
صورة تعبيرية
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أنهت أسواق النفط تعاملات الجمعة عند مكاسب قياسية، حيث تجاوز "برنت" 72 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 2019، بفضل انضباط إمدادات "أوبك+" وتعافي الطلب على الخام.

وارتفع خام "برنت" بنسبة 0.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 71.89 دولار للبرميل، بعدما لامس مستوى 72.17 دولار، وأعلى مستوى منذ مايو 2019.

وصعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.2 بالمئة مسجلا 69.62 دولار. وكان أعلى سعر خلال الجلسة 69.76 دولار، وهي ذروة منذ أكتوبر 2018.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها قد قالوا يوم الثلاثاء الماضي، إنهم سيتقيدون باتفاق كبح المعروض. وأظهر تقرير أسبوعي أمس الخميس تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وتعززت مكاسب النفط بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية زيادة الوظائف غير الزراعية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي. وحل الضعف بالدولار الأمريكي بعد التقرير، مما يقلل تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى ويدعم أسعار الخام.

المصدر: رويترز

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