وزير الاقتصاد الإماراتي يشيد بحجم التجارة مع روسيا

تحدث وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري عن العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو وأبو ظبي، وأشاد بحجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الوزير الإماراتي لـRT خلال استضافته في برنامج "نيوزميكر" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة، إن الإمارات تعتبر شريكا رئيسيا لروسيا في الخليج والثانية على مستوى الدول العربية.

وأضاف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات بلغ حوالي 2.6 مليار في السنوات الأخيرة.

كما أشاد بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والإمارات، وقال إن هذه العلاقات عند مستويات ممتازة.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويبلغ عدد المشاركين في المنتدى هذا العام نحو 5000 آلاف شخص.

المصدر: RT