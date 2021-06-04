قطر.. توقيع أكثر من 60 اتفاقية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

تحدثت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، عن مشاركة دولة قطر في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد هذا الأسبوع.

وقالت لولوة الخاطر، لـRT خلال استضافتها ضمن برنامج "قصارى القول"، إن "دولة قطر الشريك الرئيسي للمنتدى"، وأضافت أنه من المتوقع توقيع 65 اتفاقية خلال المنتدى.

وأشارت إلى أن مشاركة قطر في المنتدى شملت مختلف الفعاليات، ولم تقتصر على الفعاليات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك الفعاليات الثقافية.

وتشارك دولة قطر في المنتدى، المنعقد من 2 وإلى 5 يونيو الجاري، بوفد كبير وبصفة ضيف شرف، ويبلغ عدد المشاركين في المنتدى هذا العام نحو 5000 آلاف.

ويعتبر المنتدى أكبر حدث اقتصادي يقام بعد اندلاع أزمة كورونا المستجد، وفرض قواعد التباعد الاجتماعي.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

المصدر: RT