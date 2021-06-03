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في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. توقيع اتفاقية لتمويل مشروع بقيمة 7.7 مليار دولار في روسيا

مال وأعمال

في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. توقيع اتفاقية لتمويل مشروع بقيمة 7.7 مليار دولار في روسيا
Sputnik
صورة تعبيرية
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وقعت هيئة حكومية روسية للتنمية والمصرف الروسي "في تي بي" مع شركة المعادن الروسية "روسكايا بلاتينا" اليوم الخميس، على اتفاقية لتمويل تطوير حقل بلاتينيوم في إقليم كراسنويارسك بروسيا.

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وجرت مراسم التوقيع في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذا الأسبوع، وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو في مراسم توقيع الاتفاقية، التي تهدف لتعزيز صادرات روسيا من معدن البلاتينيوم النفيس.

وقال بوتين، إن إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع واسع النطاق من المتوقع أن تصل إلى 570 مليار روبل (حوالي 7.7 مليار دولار).

وأضاف، أن التمويل سيتم باستخدام آلية برنامج لتمويل المشاريع "ورشة تمويل المشاريع" ما سيقلل من مخاطر تنفيذ المشروع، وأشار إلى أن مشاريع باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 1.3 تريليون روبل (حوالي 17.7 مليار دولار) يتم تنفيذها وذلك في إطار برنامج "ورشة تمويل المشاريع".

وتم إطلاق برنامج "ورشة تمويل المشاريع" في العام 2018، ويهدف البرنامح إلى إصدار قروض ميسرة لتنفيذ مشاريع استثمارية التي لا تقل قيمتها عن 3 مليارات دولار في قطاعات الاقتصاد ذات الأولوية. وفي إطار البرنامج تقوم هيئة التنمية الحكومية الروسية وبنوك روسية بتقديم قروض ميسرة.

المصدر: تاس

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