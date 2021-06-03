بوتين يؤكد دعم الحكومة الروسية لقطاع الأعمال

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستتجاوز بخطوات ثابتة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لدعم قطاع الأعمال الوطني.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين خلال مشاركته عن بعد في مراسم التوقيع على اتفاقيات استثمارية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي العالمي اليوم الخميس.

وقال الرئيس الروسي مخاطبا ممثلي قطاع الأعمال: "أود أن أشكركم على هذا العمل وأعبر عن الأمل في أننا لن نخرج بخطوات ثابتة من الموقف الصعب الذي وقع فيه العالم كله (نتيجة الجائحة) فحسب، بل وسنصل إلى قمم جديدة، بناء على الإنجازات التي تم تحقيقها حتى اليوم".

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في ذلك، وقد قامت الحكومة الروسية وستواصل القيام بكل ما في وسعها لدعمكم".

المصدر: "نوفوستي"