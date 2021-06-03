نائب رئيس الوزراء الروسي يحدد موعد انتهاء مشروع "السيل الشمالي-2"

تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عن موعد الانتهاء من مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا.

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وأعرب عن أمله في أن يتم الانتهاء من بناء "السيل الشمالي-2" بحلول نهاية العام 2021.

وأكد أن العمل في بناء المشروع لم يتوقف، وقال: "تواصل الشركات المشاركة في هذا المشروع تنفيذه".

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

وانطلقت أمس الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

المصدر: نوفوستي