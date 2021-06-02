شركة OOREDOO القطرية: الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد الواقع الجديد

أفاد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة OOREDOO بأن الاقتصاد الرقمي أصبح واقعا جديدا في العالم، ولاسيما بعد اندلاع جائحة كورونا المستجد.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة OOREDOO الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "الاقتصاد الرقمي أصبح وخاصة بعد الجائحة. جائحة كورونا ألمت بالعالم، والعالم لم يكن مستعد لها لكن اليوم نقول إنه بعد خروجنا من الجائحة. الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد الواقع".

وأضاف: "اليوم شركات الاتصالات بما في ذلك OOREDOO نجحنا بإدخال بنية تحتية متكاملة وتقديم أفضل الخدمات والاتصالات"، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من الخبرة الروسية الناجحة في تنظيم كأس العالم 2018.

وانطلقت اليوم الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 2 وحتى 5 يونيو الجاري، منصة فعالة لتبادل الأراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين في المنتدى نحو 5 آلاف شخص، وكما جرت العادة سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعمال المنتدى.

المصدر: RT