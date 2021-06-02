النفط يواصل مكاسبه بفضل خطة "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما اتفقت "أوبك+" على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في يونيو ويوليو 2021، مع توقعات بتعاف قوي للطلب في الولايات المتحدة والصين.

وارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27 بالمئة إلى 67.90 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:24 بتوقت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.31 بالمئة إلى 70.47 دولار للبرميل، مما يضيف إلى ارتفاع 1.3 بالمئة خلال الليل حين سجل أعلى مستوى منذ الثامن مارس 2021.

واتفقت "أوبك+" أمس الثلاثاء على الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو 2021.

ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب الاجتماع السوق، إذ قال إنه يلحظ تعافيا قويا للطلب في الولايات المتحدة والصين، وأن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.

المصدر: رويترز