اتفاق جديد بين روسيا وإيران في مجال الثروة السمكية

أعلنت روسيا وإيران الاتفاق على التعاون في مجال الثروة السمكية في بحر قزوين والخليج، خلال اجتماع ضم وزير الزراعة الإيراني، كاظم خاوازي، ومدير شؤون الثروة السمكية الروسي، شيستاكوف.

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ورحب الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد في موسكو، بالتعاون المشترك في مجال التعليم والأبحاث العلمية في قطاع الثروة السمكية، واتفقا على توسيع نطاق التعاون ليشمل مياه الخليج أيضا، فضلا عن بحر قزوين.

من جانبه، قال كاظم خاوازي: "إن بحر قزوين مهم للدول الخمس المطلة عليه، وينبغي بذل الجهود المشتركة والجماعية للحفاظ على مختلف أنواع الاحياء البحرية فيه من أجل الأجيال القادمة"، حيث قدم مقترح العمل على العلوم المتعلقة بالأحياء البحرية والثروة السمكية الموجودة في الخليج لتكثيرها في بحر قزوين بصورة مشتركة مع الدول المتشاطئة عليه.

في الجهة الأخرى، وتأكيدا لتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين، أوضح شيستاكوف قائلا: "في حال رغبة الجانب الإيراني، فإننا على استعداد لاستقبال الطلبة الجامعيين الإيرانيين لتدريسهم في مجال الثروة السمكية والأحياء البحرية في الجامعات الروسية، كما لنا الاستعداد اللازم لإقامة دورات تعليمية لإنتاج وتربية أسماك الكافيار"، مشيدا بتعاون إيران في إطار التعاون الخماسي في بحر قزوين.

وتابع المسؤول الروسي: "نحن نأمل بتوسيع التعاون، وأن نتمكن من إبرام اتفاقية جديدة للحفاظ على المصادر المائية في بحر قزوين، وأن نبحث بشأن القضايا المهمة الأخرى لهذا البحر"، داعيا إيران إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للثروة السمكية والاحياء البحرية الذي سيعقد في موسكو في شهر يونيو المقبل.

المصدر: "إرنا"