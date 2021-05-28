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الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا

مال وأعمال

الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت الليرة التركية اليوم إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم والتوقعات على المستوى المحلي بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قريبا.

ونزلت العملة التركية، وهي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، لما يصل إلى 8.6 ليرة تركية مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 ليرة في نوفمبر الماضي. 

وتراجعت الليرة 16 بالمئة منذ منتصف مارس الماضي، بعدما أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ وعين مكانه رئيسا آخر اشتهر في السابق بانتقاده لرفع أسعار الفائدة.

المصدر: رويترز

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