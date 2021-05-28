خبير يتحدث عن عامل يؤثر على سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لاستقاء مؤشرات على الضغوط التضخمية.

وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1891.45 دولار للأونصة، وربح المعدن حوالي 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1891.60 دولار للأونصة.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى "إي دي آند إف مان كابيتال ماركتس": "كان الذهب في موقف دفاعي بعض الشيء. من الناحية الفنية، كان هناك إفراط شديد في الشراء، وعلى جانب أساسيات السوق، شهد الدولار تحركا صعوديا كبيرا أمس، وهو ما بدأ في التأثير على الذهب".

وأضاف: "من المرجح أن يتماسك الذهب حول مستوى 1900 دولار هذا لفترة أطول قليلا. ربما يمكن أن نرى البدء في التحرك صعودا مرة أخرى، مع صدور المجموعة التالية من البيانات، إذا أشارت لمزيد من الارتفاع في التضخم".

ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، في حين تقدمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.617 بالمئة، وهو ما تترجم إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

المصدر: رويترز