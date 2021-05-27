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روسيا توقع اتفاقا مع "يونيسيف" لتزويد المنظمة الأممية بـ220 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

معدن نفيس يصعد بعد تحذيرات من شركة روسية

مال وأعمال

معدن نفيس يصعد بعد تحذيرات من شركة روسية
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفع سعر أونصة البالاديوم، اليوم الخميس، مدعوما بمخاوف بشأن نقص المعروض من هذا المعدن المستخدم بشكل أساسي في أجهزة التحكم في الانبعاثات بصناعة السيارات.

وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت موسكو، ارتفع البالاديوم بنسبة 2.12% إلى 2802.4 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

معدن نفيس يصعد بعد تحذيرات من شركة روسية
bloomberg
منحى تداول معدن البالاديوم بتاريخ 27 مايو 2021

وجاء الصعود بعد قالت شركة "نورنيكل" الروسية إنها تتوقع عجزا في سوق البالاديوم العالمي بواقع 0.9 مليون أونصة. 

وتعد روسيا أكبر منتج لمعدن البالاديوم في العالم، وتعتبر شركة "نورنيكل" الروسية أكبر منتج له في العالم وتمثل 39% من الإنتاج العالمي.

المصدر: RT

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