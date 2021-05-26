بوتين: الاقتصاد الروسي ينتعش مع تجاوز البلاد تبعات الجائحة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني في طريقه إلى الانتعاش، مع تجاوز روسيا التدريجي الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

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وفي كلمة ألقاهها من مدينة سوتشي الروسية في افتتاح اجتماع عبر الفيديو حول القضايا الاقتصادية قال بوتين إن المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي في روسيا تشير إلى أن الوضع في هذا المجال يتحسن شيئا فشيئا.

وذكر بهذا الصدد أن إجمالي الناتج المحلي في روسيا خلال الربع الأول من السنة الجارية أدنى بنسبة 1% فقط من مستواه في الفترة المماثلة من السنة الماضية، حينما كان الاقتصاد الوطني والعالمي يعمل بشكل مستقر دون أن يخضع لقيود عديدة تم فرضها بسبب الجائحة.

وتابع بوتين أن هناك مؤشرات اقتصادية كثيرة في روسيا لم تبلغ بعد مستوياتها السابقة، غير أن ثمة اتجاهات إيجابية واضحة، ومنها زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ في قطاع الصناعات التحويلية في البلاد.

وفي وقت سابق أعد البنك الدولي تقريرا حول الاقتصاد الروسي يتنبأ فيه خبراء اقتصاديون بتراجع مستوى الفقر في روسيا قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"