" شل" للطاقة تعزز حضورها في روسيا باستثمار جديد

تم البدء اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية تنفيذ مشروع استثماري جديد لشركة الطاقة العالمية "شل" التي لها حضور مهم في السوق الروسية للطاقة.

ووفقا لبيان صدر عن إدارة المنطقة الروسية فقد تم البدء بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع شركة "شل" لإنتاج زيوت التشحيم في مدينة تورجوك شمال غرب مدينة موسكو.

وقد تم إطلاق مصنع "شل" في تورجوك في أكتوبر 2012، وينتج المصنع اليوم أكثر من 80% من زيوت التشحيم التي تحمل علامة "شل" التجارية التي تباع في السوق الروسية.

والمرحلة الجديدة التي تم إطلاقها عبارة عن توسعة للمصنع الحالي، والتي سيتم في إطارها زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع من 200 إلى 300 مليون لتر من زيوت التشحيم سنويا.

كذلك سيتم بناء مرافق تخزين إضافية وسيتم تحسين مرافق البنية التحتية للإنتاج. ومن المقرر الانتهاء من التوسعة في عام 2023.

المصدر: نوفوستي