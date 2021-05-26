عملة "البيتكوين" تواصل الصعود

تواصل عملة "البيتكوين" اليوم الأربعاء الصعود، وذلك عقب اجتماع عقده رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مع عمال تعدين "البيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، صعدت عملة "البيتكوين" بنسبة 9.17% إلى 40166 دولار.

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وكان ماسك عقد اجتماعا مع عمال تعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية جرت خلاله مناقشة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في تعدين العملات المشفرة.

وعقب ذلك، بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع بشكل حاد، من 37 ألف دولار إلى ما يقرب من 40 ألف دولار أمس، واليوم فوق مستوى الـ40 ألف دولار.

المصدر: RT