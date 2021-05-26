بوتين يوقع على قانون لإصدار تأشيرات سياحية طويلة المدة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مجموعة من القوانين، ومن ضمنها قانون يسمح بإصدار تأشيرات سياحية لمدة ستة أشهر للأجانب.

وتم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الأربعاء، وبموجب القانون الجديد يسمح بإصدار تأشيرات سياحية لدخول روسيا لمدة 6 أشهر للأجانب بغض النظر عن سياسة التأشيرات الخاصة ببلدانهم تجاه الرعايا الروس.

ومن الشروط الضرورية للحصول على تأشيرة من هذا النوع هو وجود حجز في فندق مدرج ضمن السجل الفدرالي. ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره رسميا.

وفي الوقت الحالي يتم إصدار تأشيرة سياحية عادية لمدة تصل إلى شهر واحد أو إلى مدة تصل إلى 6 أشهر على أساس المعاملة بالمثل، وفي حال إذا كان لدى الأجنبي دعوة من مؤسسة.

ومن شأن تبسيط إصدار التأشيرات السياحية للأجانب أن يعمل على تحفيز زيارتهم إلى روسيا.

ومن الوثائق الأخرى التي تم توقيعها، صادق الرئيس الروسي على اتفاقية تعاون عسكري بين روسيا وكازاخستان، والتي وقعت في نور سلطان في أكتوبر الماضي.

كذلك وقع بوتين على قانون لفسخ اتفاقية بين روسيا وهولندا لتجنب الازدواج الضريبي.

المصدر: تاس + نوفوستي