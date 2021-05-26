مصر.. نواب يعارضون تفاصيل أبنية في مشروع لساويرس بالقاهرة

تقدم أعضاء في مجلس النواب المصري بطلبات إحاطة للحكومة بسبب ارتفاعات الأبنية في مشروع الملياردير المصري نجيب ساويرس "زد" بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة.

ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" فإن 4 أعضاء في مجلس النواب المصري تقدموا بطلب الإحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان في مصر.

وقال النواب في طلبات الإحاطة، إن المشروع العقاري، الذي تنفذه شركة "أورا للتطوير العقاري" المملوكة لساويرس، يشمل ارتفاعات 20 طابقا (دورا)، وهو ما يوازي 90 مترا، مما يعد إهدارا للمال العام لتأثيره السلبي على البنية التحتية بالمدينة.

وأشار النواب المتقدمون بطلبات الإحاطة إلى أن المشروع مخالف لقانون البناء رقم 119 لعام 2008.

يقام مشروع "زد" السكني على مساحة 165 فدانا، ويطل على حديقة الشيخ زايد المركزية، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تسليم المرحلة الأولى من المشروع عام 2024.

المصدر: رويترز