مصادر: أردوغان "يجس النبض" مع تنفيذيين بشركات أمريكية

أفادت مصادر مطلعة، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من نحو 20 شركة أمريكية كبرى الأربعاء المقبل لبحث الاستثمار في تركيا.

وأوضحت المصادر، أن "الجهات المنظمة للاتصال الهاتفي المزمع يوم الأربعاء، هي غرفة التجارة الأمريكية ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية واتحاد غرف التجارة وبورصات السلع التركي".

من جهته، قال مصدر بقطاع الأعمال، إن "المؤتمر يستبق لقاء الرئيسين التركي أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن في يونيو المقبل، على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، وهو ما سيكون أول مقابلة شخصية بينهما منذ الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي".

وأضاف: "هي طريقة لجس نبض الشركات الأمريكية، ونوع من العمل التمهيدي قبيل لقاء بايدن وجها لوجه".

وأشار مصدر آخر، إلى أن "الحكومة الأمريكية ليست طرفا في التخطيط للمؤتمر الهاتفي".

وقال: "أنقرة تريد أن تصل إلى الرأي العام المحلي والدولي رسالة مفادها أن تركيا شريك مهم".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من وكالة الاستثمار التابعة للرئاسة التركية واتحاد غرف التجارة وبورصات السلع.

يذكر أن الزعيمين أجريا اتصالا هاتفيا واحدا فقط، في أبريل الماضي، عندما كان موعد اجتماع حلف الأطلسي قد تقرر وعندما أبلغ بايدن نظيره التركي أن البيت الأبيض سيصف المذابح التي أوقعها العثمانيون بالأرمن قبل 100 عام بالتطهير العرقي، في خطوة لاقت شجبا من قبل تركيا.

وبلغ حجم التجارة الأمريكية التركية نحو 21 مليار دولار في 2019، ويقول البلدان إنهما "يستهدفان الوصول بها إلى 100 مليار دولار".

المصدر: "رويترز"