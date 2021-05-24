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"طائر كبير حط على الخط".. إحدى الفرضيات وراء انقطاع الكهرباء في الأردن

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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تحدث مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن أمجد الرواشدة عن الفرضيات التي تقف وراء انقطاع التيار الكهرباء في المملكة يوم الجمعة الماضية. 

وقال الرواشدة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمشاركة مع وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن الأسباب التي قد تكون أدت إلى تذبذب التيار الكهربائي عن الشبكة كثيرة منها دخول أو خروج حمل على التيار، أو يمكن أن يكون "طير كبير هدى على الخط"، وفقا لما نقلته جريدة "الغد" الأردنية.

ويسود الأردن في هذه الأيام جدلا كبير حول سبب انقطاع الكهرباء في البلاد، كما أن البرلمان الأردني فتح تحقيقا بهذا الشأن، حيث اجتمعت لجنة الطاقة النيابية في الأردن مع المعنيين في قطاع الكهرباء لبحث الأسباب.

ولقيت فرضية الرواشدة حول أن طيرا كبيرا قد يكون وراء انقطاع التيار الكهربائي تفاعلا من رواد موقع "تويتر"، حيث اعتبر أحدهم أن تصريح مثل هذا لا يليق بمسؤول رفيع.

بينما قام رواد آخرون بالسخرية من التصريح، متصورين أن يكون "ديناصور طائر وراء انقطاع الكهرباء، فيما اعتبر آخرون هذا التصريح غير منطقي ويقوض الثقة بالحكومة الأردنية.

وكان الرواشدة قد قال السبت الماضي، إن انقطاع التيار الكهربائي الذي حصل الجمعة نتج عن ظاهرة تأرجح الأحمال بين الجانبين الأردني والمصري.

المصدر: وكالات

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