"طائر كبير حط على الخط".. إحدى الفرضيات وراء انقطاع الكهرباء في الأردن

تحدث مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن أمجد الرواشدة عن الفرضيات التي تقف وراء انقطاع التيار الكهرباء في المملكة يوم الجمعة الماضية.

وقال الرواشدة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمشاركة مع وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن الأسباب التي قد تكون أدت إلى تذبذب التيار الكهربائي عن الشبكة كثيرة منها دخول أو خروج حمل على التيار، أو يمكن أن يكون "طير كبير هدى على الخط"، وفقا لما نقلته جريدة "الغد" الأردنية.

ويسود الأردن في هذه الأيام جدلا كبير حول سبب انقطاع الكهرباء في البلاد، كما أن البرلمان الأردني فتح تحقيقا بهذا الشأن، حيث اجتمعت لجنة الطاقة النيابية في الأردن مع المعنيين في قطاع الكهرباء لبحث الأسباب.

ولقيت فرضية الرواشدة حول أن طيرا كبيرا قد يكون وراء انقطاع التيار الكهربائي تفاعلا من رواد موقع "تويتر"، حيث اعتبر أحدهم أن تصريح مثل هذا لا يليق بمسؤول رفيع.

يعني ديناصور 🤣 أو فيل طائر 🙄

ما هذا التصريح ؟ نشره على الصحافة الدولية والإقليمية والمحلية فضيحة وإساءة ..! — @MontaserSabbagh (@MontaserSabbagh) May 24, 2021

بينما قام رواد آخرون بالسخرية من التصريح، متصورين أن يكون "ديناصور طائر وراء انقطاع الكهرباء، فيما اعتبر آخرون هذا التصريح غير منطقي ويقوض الثقة بالحكومة الأردنية.

كلام صحيح أنا شفت ديناصور طائر هذاك اليوم — yazan mohammad (@yazan1shoubaki) May 24, 2021

شو هذا التخريف ؟؟؟؟ لهذا التخبط و التخريف ... بدات اشك ان هذه الانقطاع مفتعل للاسف — بشار العفانده (@DEVF368NXWFXWBd) May 24, 2021

شو قصة المسؤولين في الاردن مرة ضبع ومرة طائر عالم الحيوان .. — اياد بني عطا (@ata_eyad) May 24, 2021

وكان الرواشدة قد قال السبت الماضي، إن انقطاع التيار الكهربائي الذي حصل الجمعة نتج عن ظاهرة تأرجح الأحمال بين الجانبين الأردني والمصري.

المصدر: وكالات