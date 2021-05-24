قفزة في التجارة بين مصر والصين

أظهرت بيانات من الجمارك الصينية قفزة في التبادل التجاري بين الصين ومصر في الربع الأول من العام الجاري، ووفقا للبيانات فقد صعدت التجارة بين البلدين بنسبة 32.13% على أساس سنوي.

وبلغ حجم التجارة بين مصر والصين في أول ثلاثة أشهر من هذا العام 4.17 مليار دولار.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات الصينية إلى مصر 3.72 مليار دولار، بزيادة نسبتها 30.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

في حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 450 مليون دولار، بزيادة بنسبة 44.3% مقارنة بالفترة بالربع الأول من العام الماضي.

المصدر: شينخوا