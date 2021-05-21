شرطة دبي تعزز أسطول سياراتها بـ Genesis GV 80
ضمت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أسطول مركباتها سيارة Genesis GV 80- 2021، وهي أول طراز من سيارات الدفع الرباعي لهذه العلامة التجارية.
وأكد العميد محمد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، "حرص شرطة الإمارة على ضم أحدث الطرز إلى أسطولها من المركبات وأكثرها كفاءة ومرونة للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، وبما يعزز من آليات عملها لتحقيق أهدافها وبسط الأمن والسلامة في الإمارة".
#أخبار | "جمعة الماجد" تعزز أسطول شرطة دبي بسيارة "جينيسيس GV 80"— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) May 21, 2021
التفاصيل:https://t.co/SxIvhLhKnh#أمنكم_سعادتنا#الجميع_مسؤول#نتواصل_نحمي_نبتكر_ونبنيpic.twitter.com/uE341Jouc0
وأضاف: "نثق أن هذه السيارة ستسهم في الارتقاء بأدائنا بفضل خصائصها الاستثنائية، ومواصفاتها المبتكرة التي تساعدنا على أداء مهامنا على النحو الأمثل".
المصدر: شرطة دبي