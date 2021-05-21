شرطة دبي تعزز أسطول سياراتها بـ Genesis GV 80

ضمت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أسطول مركباتها سيارة Genesis GV 80- 2021، وهي أول طراز من سيارات الدفع الرباعي لهذه العلامة التجارية.

وأكد العميد محمد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، "حرص شرطة الإمارة على ضم أحدث الطرز إلى أسطولها من المركبات وأكثرها كفاءة ومرونة للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، وبما يعزز من آليات عملها لتحقيق أهدافها وبسط الأمن والسلامة في الإمارة".

وأضاف: "نثق أن هذه السيارة ستسهم في الارتقاء بأدائنا بفضل خصائصها الاستثنائية، ومواصفاتها المبتكرة التي تساعدنا على أداء مهامنا على النحو الأمثل".

المصدر: شرطة دبي