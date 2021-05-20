أكبر موردي النفط إلى الصين!

أفادت بيانات صينية بتباطؤ واردات الصين من السعودية في أبريل 2021، لكنها احتفظت بمكانتها في صدارة موردي النفط الخام للصين للشهر الثامن على التوالي بينما انخفضت الواردات من الإمارات.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين اليوم أن الشحنات من السعودية بلغت 6.47 مليون طن الشهر الماضي، أو 1.57 مليون برميل يوميا، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2020.

فيما جاءت روسيا في المرتبة الثانية، وتراجعت الواردات من روسيا أيضا في أبريل 2021 مقارنة بالشهر السابق إلى 6.3 مليون طن، أو 1.53 مليون برميل يوميا، وذلك بالتزامن مع تراجع مشتريات الخام الصينية.

وانخفض إجمالي واردات النفط الخام إلى الصين، أكبر مشتر في العالم، 0.2 بالمئة على أساس سنوي في أبريل 2021 إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي.

كذلك تراجعت الواردات من عمان والإمارات ثمانية بالمئة و40 بالمئة على الترتيب عن مستوياتها قبل عام.

المصدر: رويترز