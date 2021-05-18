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عملة "البيتكوين" تصعد!

مال وأعمال

عملة
Reuters
صورة تعبيرية
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صعدت عملة "البيتكوين"، اليوم الثلاثاء، بعد تراجع حاد سجلته هذه العملة الأكثر شهرة في العالم، أمس الاثنين، بسبب تعليق من رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 1.65% إلى 45074.55 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".

عملة
coindesk

ويوم أمس هبط سعر "البيتكوين" بنحو 9% بعد كلمات لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أشار فيها إلى احتمال أن تكون شركة "تسلا" قد باعت أصولها من "البيتكوين".

المصدر: RT

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