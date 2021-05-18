عملة "البيتكوين" تصعد!

صعدت عملة "البيتكوين"، اليوم الثلاثاء، بعد تراجع حاد سجلته هذه العملة الأكثر شهرة في العالم، أمس الاثنين، بسبب تعليق من رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 1.65% إلى 45074.55 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".

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ويوم أمس هبط سعر "البيتكوين" بنحو 9% بعد كلمات لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أشار فيها إلى احتمال أن تكون شركة "تسلا" قد باعت أصولها من "البيتكوين".

المصدر: RT