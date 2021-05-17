ماكرون: توصلنا إلى اتفاق لإلغاء ديون السودان لدى صندوق النقد الدولي

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن اتفاق بين فرنسا ودول أخرى حول سداد كل متأخرات السودان لدى صندوق النقد الدولي.

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وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين عقب مؤتمر استضافته باريس حول السودان، إن المشاركين فيه، بينهم فرنسا والولايات المتحدة وفرنسا، توصلوا إلى اتفاق لتسوية جميع متأخرات السودان أمام صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يؤكد الصندوق هذا الأمر بنهاية يونيو.

وشدد ماكرون على أن "فرنسا مستعدة لسداد متأخرات السودان بملغ 5 مليارات دولار"، مبينا: "نحبذ الإلغاء الكامل والبسيط للدين السوداني، الذي كما تعرفون يعتبر الأهم بالنسبة إلى نادي باريس".

وأكد الرئيس الفرنسي أن "المؤتمر الدولي المنعقد في باريس الاثنين دعما للسودان كان ناجحا"، معتبرا أن "السلطات السودانية الجديدة تنفذ إصلاحات جريئة والمجتمع الدولي ينوي أن يؤيدها".

ويسعى السودان إلى تخفيف يشمل ما لا يقل عن 50 مليار دولار من ديونه الخارجية التي يدين بها لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين.

وفي 10 مايو أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لتخفيف عبء ديون السودان.

المصدر: وكالات