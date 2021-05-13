الليرة التركية عند أدنى مستوى هذا العام

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار إلى أدنى مستوياتها هذا العام، اليوم الخميس، وهو يوم عطلة للأسواق في تركيا، وذلك بعد ضغوط عليها بفعل أرقام التضخم في الولايات المتحدة.

وتراجعت العملة التركية اليوم إلى 8.4910 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020.

أظهرت بيانات أمس الربعاء أن أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة قفزت في أبريل 2021 بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما، مما رفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة.

المصدر: رويترز