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الأردن يطرح مناقصة نفطية مرتبطة بالعراق

مال وأعمال

الأردن يطرح مناقصة نفطية مرتبطة بالعراق
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم عن طرح عطاء نقل مادة النفط الخام من موقع التحميل في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء وبمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

وحددت الوزارة آخر موعد للحصول على نسخة وثائق العطاء وتقديم الاستفسارات بتاريخ 27 مايو الجاري، وآخر موعد لتقديم العروض هو الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الثالث من شهر يونيو المقبل.

وبينت الوزارة الأردنية أن قيمة نسخة العطاء 500 دينار، فيما تبلغ كفالة دخول العطاء 500 ألف دينار.

المصدر: عمون

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