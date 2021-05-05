أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها وتتحول إلى الهبوط

سجلت أسعار النفط تراجعا، مساء اليوم الأربعاء، رغم إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البلاد من النفط الخام ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي.

وانخفض الخام الأمريكي بـ0.73% إلى 65.21 دولار للبرميل، فيما هبط خام برنت بـ0.35% إلى 68.64 دولار للبرميل.

يذكر أن مخزونات الخام الأمريكية هبط 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل إلى 485.1 مليون برميل، عكس توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

المصدر: "رويترز"