العقود الآجلة لخام برنت ترتفع إلى نحو 70 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ شهر مارس

سجلت أسعار خام برنت، اليوم الأربعاء، ارتفاعا إلى نحو 70 دولارا للبرميل، وسط توقعات بزيادة الطلب، وذلك في علاقة بتخفيف إجراءات مكافحة وباء كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفع سعر العقود الآجلة في البورصة لشهر يوليو لمزيج بحر الشمال إلى 69.4 دولارا للبرميل، وهو أعلى بنسبة 0.75% من سعر إغلاق الجلسة السابقة.

هذا وقد أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تهدف إلى تطعيم 70% من البالغين في البلاد بحلول يوم الاستقلال في 4 يوليو.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع اقترحت المفوضية الأوروبية تخفيف القيود الحالية من خلال السماح للسائحين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، وكذلك مواطني البلدان ذات "الوضع الوبائي الجيد"، بدخول الاتحاد الأوروبي.

بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يعتزم رفع إجراءات الحجر الصحي بحلول 21 يونيو.

المصدر: انترفاكس