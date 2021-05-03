الداخلية الأردنية تعلن فتح معبرين مع سوريا والسعودية

أعلن الأردن إعادة فتح معبرين بريين واحد مع سوريا والآخر مع السعودية بعد أشهر على إغلاقهما ضمن إجراءات التصدي لكورونا.

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وذكرت وزارة الداخلية الأردنية أنها بدأت من اليوم الإثنين تفعيل المنصة البرية في مركز ‏حدود العمري الحدودي مع السعودية، بواقع (200) شخص يوميا، وفي مركز جابر الحدودي مع سوريا (التي يعرف فيها باسم معبر نصيب) بواقع 150 شخصا يوميا.

وأوضحت الوزارة أن ذلك سيكون حسب الشروط الصحية المعتمدة، وبهدف "تسهيل وتبسيط الإجراءات"، واشترطت إحضار نتيجة سلبية لفحص كورونا.

وأرفقت الوزارة بيانها برابط منصة إلكترونية ودعت الراغبين بالعبور إلى التسجيل فيها، وحسب نمط السفر: جوا، برا، أو للسياحة العلاجية.

وأوردت الوزارة ضمن المنصة الشروط المطلوبة من المسافرين، كما يأتي:

عن موقع وزارة الداخلية الأردنية

المصدر: RT