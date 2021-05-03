كورونا وسندات الخزانة الأمريكية يمنحان الذهب دفعة إلى الأمام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ تدعم الإقبال على المعدن بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض البلدان.

وبحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، ربح الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، ليسجل 1773.90 دولار للأوقية. وكان حجم التداول في آسيا منخفضا بسبب عطلة في كل من الصين واليابان. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1773.90 دولار للأوقية.

وقالت مارغريت يانج، المحللة لدى ديلي إف.إكس: "لا يزال وضع الجائحة في اليابان والهند مصدر قلق رئيسي بين المشاركين في عمليات السوق، وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب"، مضيفة أن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قدم مزيدا من الدعم.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أسبوعين تقريبا الأسبوع الماضي. وتقلل عوائد السندات المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2953.19 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3007.73 دولار للأونصة يوم الجمعة بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات.

وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.97 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1204.63 دولار.

المصدر: رويترز