الاقتصاد الألماني ينكمش بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات، بلغت 1.7 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

وقد أدت إجراءات الإغلاق، المفروضة في ألمانيا منذ نوفمبر الماضي لاحتواء فيروس كورونا، إلى تقويض الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب الإحصاء الألماني: "تسببت أزمة فيروس كورونا في تراجع آخر في الأداء الاقتصادي في بداية 2021.. أثر ذلك على استهلاك الأسر على وجه الخصوص، بينما دعمت صادرات السلع الاقتصاد".

وكان استطلاع رأي قد أشار إلى انكماش نسبته 1.5 بالمئة في الربع الأول من 2021.

المصدر: رويترز