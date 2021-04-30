الروبل الروسي يعوض بعض خسائره أمام الدولار

عوضت العملة الروسية خلال الأسبوع الجاري جزءا من خسائرها التي تعرضت لها في الفترة الماضية أمام الدولار واليورو، وكان الروبل قد تراجع في ظل ضغوطات جيوسياسية.

وبلغ سعر صرف العملة الروسية اليوم الجمعة بحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، 74.94 روبل للدولار، بعدما كانت عند 76.30 روبل للدولار في 2 أبريل الجاري.

وبذلك تكون العملة الروسية قد صعدت بواقع 1.36 روبل مقابل الدولار منذ بداية شهر أبريل 2021.

وكان الروبل الروسي قد تراجع إلى مستويات قياسية في 9 أبريل الجاري، حيث سجل 77.42 روبل للدولار، لكن العملة الروسية بعد ذلك عادت إلى الارتفاع في ظل ظروف مواتية في الأسواق، منها ارتفاع أسعار النفط، وبسبب الفترة الضريبية التي تشهدها روسيا حاليا، حيث يزيد عادة خلالها الطلب على العملة الروسية.

وفيما يلي رسم بياني يوضح منحى تداول الروبل أمام الدولار في نحو شهر:

bloomberg

المصدر: RT