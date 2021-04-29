قطر تحقق فائضا بالربع الأول ولا تتوقع اقتراضا لميزانية 2021

قالت وزارة المالية القطرية إن قطر حققت فائضا بلغ 200 مليون ريال في الربع الأول هذا العام، مستفيدة من انتعاش في أسعار النفط مما يعني عدم اضطرار الحكومة للاستدانة لتمويل الميزانية.

وحقق أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إيرادات إجمالية بلغت 45.2 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في حين بلغ الإنفاق 45 مليار ريال، حسبما ذكرته الوزارة في بيان.

ونمت الإيرادات 14.7 بالمئة مقارنة مع الربع السابق لكنها انخفضت خمسة بالمئة على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات النفطية 39.7 مليار ريال وغير النفطية 5.5 مليار، بحسب وزارة المالية.

وفي الربع الأول، أُنفق نحو 15 مليار ريال، بما يعادل 20.8 بالمئة من ميزانية 2021، على مشاريع رئيسية، وبلغت قيمة المشاريع حديثة الترسية 4.6 مليار ريال.

وانكمش الاقتصاد 3.7 بالمئة العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وضعف الطلب على النفط، لكن الوزارة أشارت إلى أن ذلك الانكماش جاء دون تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع تقلصا نسبته 4.5 بالمئة.

وتتوقع قطر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.2 بالمئة هذا العام بفضل توزيع اللقاحات والرفع التدريجي لقيود مكافحة فيروس كورونا وارتفاع الطلب على النفط وأسعاره.

واستقر الدين العام في الربع الأول مقارنة مع نهاية 2020، عند 381.9 مليار ريال، في غياب إصدارات جديدة واستحقاقات سداد.

وعلى أساس سنوي، تراجع الدين العام 1.9 بالمئة رغم إصدار سندات بعشرة بمليارات دولار العام الماضي، لأسباب منها السداد المبكر لبعض الديون.

وقالت وزارة المالية القطرية إنها لا تتوقع أي متطلبات تمويلية لميزانية 2021 على أساس أسعار النفط الحالية، مضيفة أنها تعتزم السداد الكامل لاستحقاقات دين خارجي تبلغ 4.2 مليار دولار.

المصدر: رويترز