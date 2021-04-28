ارتفاع عجز التجارة الأمريكي

زاد عجز تجارة السلع الأمريكي في مارس الماضي، مما يشير إلى أن التجارة ستتأخر على الأرجح في اللحاق بركب النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام 2021.

ومن المتوقع أن يعوض عجز التجارة طلب محلي قوي في ظل حزمة تحفيز هائلة وتخفيف لقيود مرتبطة بالجائحة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن عجز تجارة السلع زاد أربعة بالمئة إلى 90.6 مليار دولار الشهر الماضي.

وصدر هذا التقرير قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول المقرر صدورها غدا الخميس، والتي من المتوقع أن تظهر أن الاقتصاد نما بوتيرة سنوية قوية عند 6.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021.

وذلك بعد أن حقق نموا 4.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك وفقا لآراء خبراء اقتصاديين.

المصدر: رويترز