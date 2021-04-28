مصر تنفق مئات المليارات في سيناء

أكد عضو مجلس النواب المصري أحمد عبد الحكيم دراج، أن مصر أنفقت في الـ6 سنوات الماضية قرابة الـ 700 مليار جنيه على كافة القطاعات.

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وقال عضو مجلس النواب، إن موقع سيناء المتفرد يعد نقطة الربط بين قارتى آسيا وإفريقيا، ويجعلها وجهة استثمارية وبحاجة لمزيد من الاستغلال لثرواتها، مشيرا إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية مهتمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشبه جزيرة سيناء.

وأوضح دراج، أن اتجاه الدولة بتنمية سيناء يأتي من منطلق مساعيها وتوجهها الجديد إلى الارتقاء الحضاري وتطوير العشوائيات وإنشاء مجمعات عمرانية وسكنية جديدة، من خلال إنشاء منطقة متكاملة زراعيًا وصناعيًا وسياحيا وتعليميًا ولوجيستيًا وستكون جاذبة للسكان إلى منطقة سيناء بمشروعات حقيقية، تساهم في تحقيق التنمية بأرض الفيروز ما سيكون له مردود ايجابي على الوضع الاقتصادي.

وتابع: "العاصمة الاقتصادية ستحل الكثير من المشكلات التي يتعرض لها أهالي المحافظة وستوفر الكثير من فرص العمل للشباب وتعيد احتضانهم من جديد، خصوصًا وأن المواطن السيناوي على مدار السنوات الماضية كان يشعر بحالة كبيرة من العزلة".

المصدر: المصري اليوم