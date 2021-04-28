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سوريا.. طابور على مد النظر من صهاريج النفط إلى شرق الفرات

مال وأعمال

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أظهر مقطع فيديو طابورا طويلا من الصهاريج الخاصة بنقل النفط الخام قادمة من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى شرق الفرات حيث آبار النفط. 

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ويظهر من مقطع الفيديو القافلة المؤلفة من آلاف الصهاريج وهي تعبر الطريق الدولي M4 على مدخل القامشلي الغربي لتتجه الى حقول الرميلان النفطية.

وفي ظل أزمة البنزين التي تشهدها سوريا بسبب الصعوبة في توفير المشتقات النفطية، أعلنت وزارة النفط السورية تطبيق آلية جديدة لتوزيع البنزين وفق نظام الرسائل النصية بدءا من 6 أبريل الجاري.

المصدر: RT

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