بن سلمان: مشاريعنا بالبحر الأحمر ليست نسخة عن المالديف!

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن المشاريع السعودية السياحية بالبحر الأحمر يجب أن تقدم شيئا جديدا، مؤكدا أنه لا يعتقد أن أي سائح سيذهب لنسخة مطابقة لمكان سياحي في مكان آخر.

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كلام بن سلمان جاء ردا على سؤال بشأن "ما إذا كانت مشاريع البحر الأحمر ستصمم لتصبح "مالديف ثانية" في السعودية"، وذلك خلال مقابلة صحفية أمس الثلاثاء بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، بثتها القنوات السعودية.

وقال بن سلمان إنه "لا بد من أن نقدم شيئا جديدا في المشاريع التي تقع في البحر الأحمر، لنجذب السائح بالخدمات الجديدة والثقافة الجديدة المختلفة"، موضحا أن "المشاريع في البحر الأحمر قسمت ليقوم بعضها على تراث معماري حجازي، سواء من تبوك أو جازان أو عسير، وبعض المشاريع قدمت على طراز مبتكر، يترجم شكل البحر الأحمر".

وكانت "الرؤية الوطنية 2030" دفعت السعودية للاتجاه نحو الاستثمار في القطاع السياحي، وجعله إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها الرؤية.‏

ويتميز مشروع البحر الأحمر الذي تحدث عنه ولي العهد بموقعه الاستراتيجي في قلب العالم، الذي سيمكن 250 مليون شخص من الوصول إليه بسهولة عن طريق مطار خاص في غضون ثلاث ساعات من الطيران أو أقل. كما تعتبر الوجهة مثالية للسياحة على مدار العام، لما تتمتع به منطقة المشروع من مناخ معتدل، إذ يصل متوسط درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية في فصل الصيف.

وسيوفر مشروع البحر الأحمر للزوار من جميع أنحاء العالم فرصة استكشاف وجهة سياحية فاخرة، تتميز بتنوع فريد ومذهل، وفق ما أعلنت السلطات السعودية.







المصدر: سبق