شركة: سفينة "أكاديميك تشيرسكي" تبدأ مد أنابيب "السيل الشمالي-2" في المياه الدنماركية

أفادت الشركة المسؤولة عن المشروع "السيل الشمالي-2"، بأن سفينة "أكاديميك تشيرسكي" قد بدأت في مد أنابيب المشروع في المياه الدنماركية بعد اجتيازها بنجاح الاختبارات البحرية.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنته اليوم الثلاثاء شركة "نورد ستريم -2" المسؤولة عن المشروع، الذي يهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وأضافت الشركة أن سفينة "فارتونا"، وهي سفينة أخرى تشارك في "السيل الشمالي-2"، تواصل أعمال مد الأنابيب في المشروع.

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

واستأنفت أعمال مد أنابيب المشروع في ديسمبر 2020 بعد عام من تعليقها، حيث قامت سفينة "فارتونا" بمد 2.6 كيلومتر من الأنابيب في المياه الألمانية.

وفي مارس الماضي، أعلنت "نورد ستريم -2" أن سفينة "أكاديميك تشيرسكي" ستنضم إلى أعمال المشروع بعد إجراء اختبارات بحرية.

المصدر: نوفوستي