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أوكرانيا.. قفزة في أسعار الغاز للسكان

مال وأعمال

أوكرانيا.. قفزة في أسعار الغاز للسكان
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلنت الشركة المسؤولة عن توزيع الغاز في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عن زيادة في أسعار الغاز للسكان اعتبارا من الشهر القادم بنحو 14%.

وقالت الشركة الأوكرانية "نفطو غاز"، إن تعرفة الغاز السنوية لمستهلكي المنازل في أوكرانيا سترتفع من 6.99 هريفنيا لكل متر مكعب (250 دولارا لكل 1000 متر مكعب) إلى 7.96 هريفنيا لكل متر مكعب (حوالي 284 دولارا لكل 1000 متر مكعب)

ويعني ذلك أن أسعار الغاز سترتفع للمستهلكين العاديين بنسبة 13.8%.

وعزت الشركة السبب في ارتفاع الأسعار لزيادة أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، وتراجع احتياطيات الغاز في مرافق التخزين في أوروبا.

المصدر: تاس

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