"أوبك+" تقدم اجتماعها بشأن سوق النفط

أفاد مصدر ووثيقة لـ"أوبك+" بأن دول مجموعة "أوبك+" ستعقد اجتماعها للجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم الثلاثاء بدلا من غد الأربعاء كما كان مقررا في وقت سابق.

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وتعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا لبحث الوضع في سوق النفط العالمية، وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وصرح الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو أمس، بأن "أوبك" ترى إشارات إيجابية في تطور الاقتصاد العالمي وفي آفاق صناعة النفط.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين، إن الاجتماع يهدف لتحليل والنظر في الوضع القائم في سوق النفط العالمية. وأشار إلى أنه حتى الآن يتم تقييم وضع السوق على أنها متوازنة.

وقلصت "أوبك+" إنتاجها بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وتم تعديل التخفيضات لتصبح 6.9 مليون برميل يوميا في أبريل الجاري.

وفي مايو المقبل، من المفترض تقليص التخفيضات لتكون 6.55 مليون برميل يوميا، وإلى 6.2 مليون برميل يوميا في يونيو 2021، وإلى 5.76 مليون برميل يوميا في يوليو 2021.

المصدر: وكالات