شركة إسرائيلية تبيع حصة في حقل تمار للغاز لـ"مبادلة للبترول بأبوظبي"

قالت "ديليك دريلينفغ" الإسرائيلية اليوم، إنها وقعت اتفاقا غير ملزم لبيع حصتها في حقل تمار للغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط لـ"مبادلة للبترول بأبوظبي" مقابل 1.1 مليار دولار.

وقالت الشركة الإسرائيلية، إنها ستسعى إلى إتمام الصفقة بحلول نهاية مايو المقبل.

وحقل تمار للغاز يعد أحد مصادر الطاقة الرئيسية لإسرائيل. وتحوز "ديليك" حصة 22 بالمئة في الحقل، الذي تديره شيفرون.

وفي حالة إتمامها، ستكون الصفقة من أهم التطورات منذ أن اتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات العام الماضي.

المصدر: رويترز